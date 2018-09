Alberto Moravia

Alberto Moravia (pseudonimo di Alberto Pincherle) nasce a Roma il 28 novembre 1907 e qui muore il 26 settembre 1990.

Il suo libro di esordio è Gli indifferenti del 1929 che illustra, attraverso la storia di una famiglia, la decadenza morale della classe borghese sotto il fascismo. Tra i suoi romanzi più noti: Agostino (1944), L'amore coniugale (1949), La ciociara (1957), La noia (1960), L'uomo che guarda (1985).

Collaboratore del “Corriere della sera” e di vari periodici (tra cui “L'Espresso”, dove ha redatto la rubrica cinematografica), è stato tra i fondatori della rivista “Nuovi argomenti”, che ha diretto con altri fino alla morte. È stato deputato al Parlamento europeo (1984-89).

Ha scritto per il teatro; viaggiatore instancabile ha raccolto le sue esperienze in paesi diversi in saggi tra cui Un mese in URSS (1958); Un'idea dell'India (1962); La rivoluzione culturale in Cina (1968); A quale tribù appartieni?(1972); Lettere dal Sahara (1981).

Le opere di Moravia hanno avuto varie trasposizioni cinematografiche e sono state tradotte in molte lingue. Postumi sono usciti il romanzo La donna leopardo (1991), la raccolta di articoli Diario europeo (1992) e il volume di racconti Romildo (1994).

Nel ricco Speciale di Rai Scuola la puntata di Storie della Letteratura, a lui dedicata, con Raffaele Manica e Dacia Maraini; Indro Montanelli che racconta la giornata di Moravia; Dacia Maraini che mette a confronto Pasolini e Moravia e i loro diverso atteggiamento nei confronti dei viaggi; un estratto di una puntata di Cult Book sugli Indifferenti; una puntata di Tempo Novecento con Mirella Serri sui gusti letterari di Moravia; un’intervista di Antonio Debenedetti a Moravia sulla Certosa di Parma di Stendhal; un’intervista ad Alessandra Grandelis sul carteggio Moravia- Morante e un'intervista a Maria Grazia Di Mario sul suo Alberto Moravia il profeta indifferente.