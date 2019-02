Alice nella città

Alice nella città, la sezione dedicata ai ragazzi della Festival Internazionale del Film di Roma, ha cambiato molte volte aspetto, nei suoi dieci anni di esistenza, ma non ha mai cambiato la sua missione: portare al cinema film sui ragazzi e educare i ragazzi al cinema. Per questo RAI Scuola ha voluto essere parte del progetto seguendo con le sue telecamere i ragazzi della giuria per tutta la durata di questa edizione 2012. Li abbiamo osservati commentare i film, intervistare gli attori e i registi, li abbiamo sentiti confrontarsi e scontrarsi sulle scelte tecniche e su quelle artistiche, li abbiamo visti tifare e, infine, votare. Ci hanno raccontato come sono diventati parte della giuria, cosa ha significato per loro e come questo ha cambiato il loro modo di guardare il cinema.

www.alicenellacitta.com