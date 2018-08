Alla scoperta di. Dieci libri per viaggiare

Tra i tanti motivi per leggere un romanzo c'è il desiderio di scoprire un luogo. Si legge per prepararsi a un viaggio o per viaggiare da casa usando la fantasia e le parole di uno scrittore. Nell'itinerario letterario che vi proponiamo scoprirete la Reggia di Caserta (Marchetti), Fabbrico (Camurri), Cesana Torinese (Faggiani), le foci dell'Arno (Baldanzi), San Pietroburgo (Brokken), Parigi (Molica Franco), Atene (Nissirio), Lisbona (Romano), il Marocco (Pasti), il Giappone (Amitrano).