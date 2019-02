Angelica Edna Calò Livnè: una donna per la pace

Angelica Edna Calò Livnè è una donna straordinaria: insegnante, educatrice, formatrice, regista, scrittrice, fondatrice e direttrice artistica della Fondazione Beresheet LaShalom – Un inizio per la pace – con sede in Alta Galilea in Israele. Il suo impegno per il dialogo e la pace le è valso molti riconoscimenti e nel 2005 la candidatura al Nobel per la Pace.