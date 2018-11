Carlo Levi

Ricorre in questi giorni il centesimo anniversario della nascita di Carlo Levi, lo scrittore e pittore scomparso nel 1975 e considerato all’unanimità come uno dei più importanti protagonisti della scena letteraria italiana. A lui è dedicato lo speciale settimanale di Rai Letteratura, che attraverso materiali di repertorio e contenuti inediti provenienti dagli archivi delle Teche ne ricostruisce la figura e l’opera nei commenti e nel ricordo di alcuni grandi intellettuali contemporanei.

Nato a Torino il 26 novembre 1902, Carlo Levi è stato uno dei più rilevanti narratori italiani. La sua traccia nella storia culturale del Paese è stata profonda, intensa e significativa e ha trovato felice realizzazione tanto nell’arte quanto nella letteratura. La sua opera più famosa, Cristo si è fermato ad Eboli, è ancora oggi uno dei romanzi più letti, apprezzati e diffusi in tutto il mondo.