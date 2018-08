Cinzia Tani e il romanzo storico

Cinzia Tani, oltre ad essere una nota conduttrice televisiva e radiofonica, è innanzitutto una scrittrice di romanzi storici, ambientati di volta in volta in luoghi e periodi della storia completamente diversi e talvolta lontanissimi tra loro, in cui l'autrice si immerge profondamente non solo per quanto riguarda il meticoloso lavoro di documentazione alla base di ogni romanzo, ma anche e forse soprattutto grazie ai sopralluoghi dal vivo, veri e propri viaggi anche dall'altra parte del mondo grazie ai quali raccoglie informazioni preziose per le sue storie, intuizioni emotive, frammenti autentici di vite passate.

In questo Speciale di Rai Cultura interamente dedicato a Cinzia Tani vi proponiamo una ricca e generosa intervista in cui la scrittrice ci ha parlato dei molti aspetti del suo lavoro di scrittura, dall'ideazione dei personaggi agli incontri nelle scuole con i bambini e i ragazzi, dall'importanza del romanzo storico come strumento didattico al suo amore sconfinato per questo immergersi completamente in epoche passate e lontanissime.

Lo Speciale comprende anche un'intervista nella quale Cinzia Tani ci ha parlato del suo ultimo libro recentemente pubblicato da Mondadori, Figli del segreto, primo volume della trilogia Il volo delle aquile interamente dedicata al Cinquecento e incentrata sulle vicende di Carlo V e degli Asburgo. A Figli del segreto seguiranno i volumi Donne di spade e Il velo strappato.

Completa lo Speciale un incontro di Cinzia Tani con Isabella Donfrancesco, in videochat con i lettori di Rai Letteratura, durante la quale la scrittrice risponde alle domande e alle curiosità dei lettori sul suo lavoro, sui suoi libri e sui suoi progetti.