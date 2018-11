Come si raccontano i libri

Come si raccontano i libri? è il titolo della giornata di studio per la valorizzazione della lettura e della letteratura, organizzata dal Cepell (Centro per il libro e la lettura) e dall’Atlante digitale del Novecento letterario (www.anovecento.net), che si è tenuta a Roma presso l’Auditorium del MAXXII il 17 febbraio 2017. Con l’aiuto di esperti della diffusione e della comunicazione dei libri, 230 studenti, provenienti da 21 licei di Lazio, Toscana, Marche e Calabria hanno potuto riflettere sul tema delle recensioni. Agli interventi dei relatori al convegno sono seguiti dei laboratori pomeridiani con gli studenti. Carlo Albarello, referente nazionale dell’Atlante digitale del Novecento letterario, ci ha spiegato le finalità di questo incontro. Nello Speciale di Rai scuola gli interventi di:

Paolo Valentino, giornalista del Corriere della Sera

Romano Montroni, presidente del Cepell

Raffaella De Santis, giornalista della Repubblica

Curzio Maltese, giornalista ed europarlamentare

Guido Barlozzetti, giornalista e conduttore del Caffè di Rai Uno

Fabio Nardelli, regista del Sabbatico di RaiNews24

Chiara Di Domenico, ufficio stampa Meltemi-Mimesis

Il convegno visto dai ragazzi

Le recensioni dei ragazzi

Dieci consigli per scrivere una recensione