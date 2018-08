Conferenza AIUDC: Bari, 31 gennaio - 2 febbraio 2018

La conferenza dell'Associazione per l'Informatica Umanistica e la Cultura Digitale 2018 è stata co-organizzata dell’Università degli Studi di Bari. Il tema principale è Patrimoni culturali nell’era digitale. Memorie, culture umanistiche e tecnologie, che accomuna un settore di studi e pratiche interdisciplinare e multi-disciplinare e riguarda il ruolo nell’era digitale del patrimonio culturale in tutti i suoi aspetti. Riguarda il modo in cui possono essere declinati lo studio e la ricerca scientifica del sapere umanistico (letterario, storico, artistico, archeologico, filosofico) con metodologie, logiche e tecnologie informatiche e su diverse tipologie di media e risorse digitali. Riguarda anche il critico problema della memoria dell’evo digitale, il ripensamento della cultura digitale contemporanea come patrimonio culturale del futuro; di come cambiano nell’era digitale la definizione, la valorizzazione, la ricerca, la conservazione dei patrimoni culturali, nonché le modalità in cui la cultura umanistica può rinascere digitale.