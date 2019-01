Consigli di lettura per bambini e ragazzi

L'anno scolastico è finito e l'estate è nel pieno del suo splendore: bambini e ragazzi hanno molto più tempo a disposizione da dedicare anche alla lettura, finalmente per scelta, per puro piacere. E proprio per loro è più importante che mai la scelta del libro giusto, che li avvicini alle meraviglie della lettura spingendoli naturalmente a continuare a cercarle ancora in altri libri, gli unici strumenti davvero capaci di scatenare l’immaginazione lasciando qualcosa di più di un semplice passatempo.

Per questo motivo abbiamo selezionato alcuni dei libri più belli che abbiamo letto quest’anno, augurandoci di aiutare bambini e ragazzi che ci leggono a trovare davvero il libro giusto al momento giusto.

In questo speciale, subito sotto i consigli che seguono, potete trovare tutte le interviste agli autori proprio a proposito dei libri che vi suggeriamo di leggere quest’estate.

Per i più piccoli abbiamo apprezzato molto Miti bambini. Come rispondere alle grandi domande dei piccoli, di Giuseppe Caliceti (Bompiani), in cui per ogni capitolo l’autore costruisce un surreale e giocoso dialogo tra un papà e una bambina, ciascuno a proposito di una domanda a cui è veramente difficile rispondere. Altro libro che consigliamo con piacere è La signora degli abissi, di Chiara Carminati (Editoriale Scienza), che racconta la storia, mirabilmente illustrata da Mariachiara Di Giorgio, dell’oceanografa Sylvia Earle, che ha dedicato la sua vita ai fondali marini (battendo peraltro diversi record di immersione) e alla loro salvaguardia. Altro piccolo gioiello che abbiamo scoperto quest’anno è Un’idea tira l’altra, di Andrea Valente (Lapis Edizioni), che tra informazioni storiche e bizzarrie nate dalla fantasia dell'autore racconta la storia di come sono nate alcune tra le più importanti e affascinanti invenzioni della storia dell’umanità: dalla bussola alla lampadina, dall'alfabeto al cannocchiale, dalle note musicali al telefono.

Scritti per adulti ma adatti ai ragazzi che frequentano le scuole superiori sono invece due romanzi recenti di scrittori italiani: Le regole dei pesci di Giorgio Scianna (Einaudi) e L’anima della frontiera di Matteo Righetto (Mondadori). Nel primo, quattro liceali organizzano, all’insaputa dei genitori, un viaggio in Siria, convinti dalla propaganda on line che combattere sia una magnifica avventura. Il libro di Righetto, invece, ambientato nel Veneto di fine Ottocento, racconta di una ragazza che si trova a contrabbandare tabacco oltre confine per mantenere la famiglia.

Rientrano nella letteratura per ragazzi le stralunate favole di animali di Nicola Cinquetti, Ultimo venne il verme (Bompiani); il romanzo dell’olandese Benny Lindelauf, Nove braccia spalancate (San Paolo), una versione aggiornata di Piccole donne molto adatta anche al pubblico maschile; Il sole tra le dita di Gabriele Clima (come un amico disabile può aprire nuovi orizzonti) pubblicato sempre da San Paolo; e ’45 il bellissimo silent book di Maurizio Quarello uscito da Orecchio acerbo. Per tutti infine un grande classico in versione audio libro: Alice nel paese delle meraviglie nell’interpretazione di Daniele Fior (Locomoctavia).