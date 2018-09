Da Festivaletteratura di Mantova 2018

Dal 5 al 9 settembre si è tenuta a Mantova la ventiduesima edizione di Festivaletteratura, un’occasione per incontrare e intervistare gli scrittori contemporanei più rilevanti del momento. Nello Speciale di Rai letteratura gli americani Tom Drury (autore della trilogia di Grouse County); Lita Judge che ha scritto e illustrato una biografia di Mary Shelley a duecento anni da Frankestein; Raina Telgemeier autrice della graphic novel per ragazzi In scena; l’anglo-indiana Jhumpa Lahiri con Dove mi trovo, il suo primo romanzo scritto in italiano; l’islandese Jón Kalman Stefansson; il tasmaniano Richard Flanagan già vincitore del Man Booker Prize; l’inglese Matt Haig; l’irachena Inaam Kakachi; la praghese Kateřina Tučková; l'ungherese György Dragomán; Yan Lianke sui campi di rieducazione maoisti; Carlo Lucarelli con il suo nuovo romanzo sul commissario De Luca; Francesco Abate sul convivere con il trapianto di organi; Michela Murgia sulle Nebbie di Avalon, il libro che le ha ha fatto scoprire il femminismo; Maurizio Maggiani sull’amore coniugale.