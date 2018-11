Dalla Bologna Children`s Book Fair 2018

Da oltre 50 anni, Bologna Children’s Book Fair è un evento di riferimento per la chi lavora nel campo dell’editoria e dei contenuti dedicati a bambini e ragazzi. Con i suoi oltre 26.000 visitatori all’anno, la BCBF costituisce il punto d’incontro per un pubblico variegato ed internazionale, rappresentando l’evento più importante a livello mondiale per lo scambio dei diritti editoriali, con un nuovo nucleo dedicato al licensing e ai contenuti multimediali per bambini e ragazzi.

Quest'anno il paese ospite è stato la Cina.

Numerosissimi gli scrittori presenti in Fiera: Rai Letteratura ne presenta qui una piccola selezione: uno degli ospiti d'onore, il taiwanese Jimmy Liao, autore di meravigliosi albi illustrati e poi Michelle Cuevas, Mino Milani, Daniele Aristarco, Daniele Fior, Daniela Palumbo, Andrea Valente, Katya Centomo. Sulle tendenze in atto nell'editoria per ragazzi e sul ruolo della Bologna Book's Fair come punto di riferimento per questa abbiamo sentito Elena Pasoli, Exhibition Manager di BCBF.