Dalla Bologna Children`s Book Fair 2019

Dal 1 al 4 aprile Bologna ha ospitato la 56esima edizione della Fiera del Libro per ragazzi, quest’anno su due padiglioni, con 1.442 espositori. Tanti i temi, dalla cultura afroamericana, al ritorno della scrittura a mano. Il Paese d’onore è stato la Svizzera, e sono stati 76 gli artisti selezionati per la Mostra Illustratori. A fare il punto su questa edizione è Elena Pasoli, Exhibition Manager della Bologna Children's Book Fair. Nel nostro Speciale le interviste a diversi scrittori presenti in Fiera: i dieci finalisti del Premio Strega Ragazze e Ragazzi 2019, Andrea Atzori, Alessandro Sanna, Roberta Balestrucci, Monica Morini, Laura Bonalumi, Mary Beth Leatherdale, Silvia Vecchini e Sualzo, Davide Di Lodovico,più l'editrice Ludovica Cima.