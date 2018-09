Dario Fo

Dario Fo nasce a Sangiano, in provincia di Varese, da una famiglia antifascista. A Milano frequenta l’Accademia di Belle Arti di Brera, poi si dedica al teatro. Ha lavorato per il cinema, per la televisione; ha dipinto e scritto di arte; ha all’attivo parecchi romanzi e saggi oltre a ai testi teatrali. Nel 1959 fonda una compagnia teatrale con la moglie Franca Rame. Alla stagione teatrale 1969-1970 appartiene Mistero buffo, la sua opera più famosa. Nel 1997 riceve il Premio Nobel per la Letteratura, ‘per avere emulato i giullari del Medio Evo, flagellando l’autorità e sostenendo la dignità degli oppressi’.

Lo Speciale di Rai Cultura gli rende omaggio con una selezione di filmati, interviste e approfondimenti che testimoniano la grandezza di Dario Fo, la vastità della sua cultura e il suo poliedrico, appassionato e inestimabile talento.