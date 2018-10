Dialoghi di Trani 2018. Paure

La XVII edizione dei Dialoghi di Trani, intitolata “Paure”, ha proposto un tema di scottante attualità. Oltre 50 eventi, che si sono svolti in alcuni luoghi simbolici del centro storico di Trani (Palazzo Beltrani, Palazzo Valenzano, Auditorium San Luigi, Polo Museale e Biblioteca Comunale) e dei Comuni di Andria, Barletta, Corato e Bisceglie.

Rai Cultura, media partnership della manifestazione, ha intervistato, sui temi trattati negli incontri, alcuni dei principali protagonisti, come Luigi Zoja, Emilio Gentile, Simona Argentieri, Telmo Pievani, Stefano Allievi, Giorgio Manzi, Giuseppe Laterza, Roberto Scarpinato, Gian Carlo Caselli, Rosario Aitala, Silvia D’Onghia, Annalena Benini e Giovanni Tizian.

Nello speciale tutte le interviste in formato integrale.

"La paura, con i suoi correlati ansia, angoscia, timore e orrore, sembra un elemento costante e necessario della nostra vita, perché ci spinge non solo a riconoscere i nostri limiti, ma anche a superarli.

Negli scenari contemporanei vogliamo quindi esplorare le forme di paura che attraversano la quotidianità – spesso ingigantite e deformate dai media – destabilizzandola e creando un senso costante di insicurezza o di perdita: paura radicale, chiusa e indistinta che rischia di bloccarci e indebolirci. Quali sono allora i modi, le riflessioni, le azioni capaci di interpretare, analizzare, criticare le paure per mettere in moto nuove forme di (r)esistenza attiva?"



Tutte le informazioni sui Dialoghi all’indirizzo: www.idialoghiditrani.com