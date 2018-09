Dialoghi matematici 2018. Sei formule che hanno cambiato il mondo

Teoremi, equazioni e principi: appunti, in forma di dialogo, per una biografia delle formule.

Nella seconda edizione dei Dialoghi Matematici del Mulino, in collaborazione con Fondazione Musica per Roma, viene proposto il racconto della conoscenza attraverso sei formule, provando a ricostruire la loro “biografia”: come sono nate, dove e quando, chi le ha formulate, quali problemi hanno risolto e quali scenari hanno aperto.

Appena dietro queste stringhe di numeri e simboli, di necessità asciutte e formalizzate, la cui piena comprensione richiede anni di studio e di applicazione alla ricerca, si svelano vicende personali, sfide intellettuali, drammatiche svolte della storia dell’umanità e rivoluzioni del pensiero.

La seconda edizione dei Dialoghi Matematici del Mulino è in collaborazione con Fondazione Musica per Roma, con il patrocinio del CNR e del INFN e la media partnership di Rai Cultura.

Tutti gli incontri sono introdotti e moderati da Pino Donghi.

Calendario

21 gennaio ore 11.00 : Pitagora, il padre di tutti i teoremi

con Remo Bodei e Umberto Bottazzini



11 febbraio ore 11.00 : Einstein, la relatività, lo spazio e il tempo

con Vincenzo Barone e Arnaldo Benini



18 marzo ore 11.00 : Gauss, il teorema elegantissimo

con Laura Catastini, Franco Ghione e Guido Tonelli



8 aprile ore 18.00 : Newton, il calcolo della scienza moderna

con Massimo Bucciantini e Giulio Giorello



22 aprile ore 11.00: Fermat, il duello della soluzione

con Paolo Legrenzi e Piergiorgio Odifreddi



13 maggio ore 11.00 : Gödel e Heisenberg, i principi del dubbio

con Claudio Bartocci, Edoardo Boncinelli, Gabriele Lolli e con la partecipazione di Massimo Popolizio.