Dialoghi matematici 2019. Per contare e raccontare: 7 parole per la matematica

"Dialoghi matematici" riparte con la sua terza edizione voluti, ideati e organizzati dalla casa editrice il Mulino in coproduzione con Fondazione Musica per Roma.

Sette incontri la domenica mattina sette parole per la matematica, per i matematici sempre più protagonisti dei programmi culturali del Mulino e dell’Auditorium di Roma, sette occasioni per altrettanti intellettuali curiosi e interessati a un dialogo affatto scontato, così da utilizzare la controversia, intrecciando un confronto ineludibile con il ruolo della cultura scientifica.

La terza dei Dialoghi Matematici del Mulino è in collaborazione con Fondazione Musica per Roma, con il patrocinio del CNR e del INFN e la media partnership di Rai Cultura e Rai Radio 3.

Tutti gli incontri sono introdotti e moderati da Pino Donghi.

Calendario eventi

9 dicembre 2018 ore 11.00 Realtà: tra matematica e filosofia

Giulio Giorello e Massimo Cacciari;

20 gennaio 2019 ore 11.00 Creatività: tra matematica e letteratura.

Piergiorgio Odifreddi e Paolo Giordano;

24 febbraio 2019 ore 11.00 Incertezza: tra matematica ed economia.

Marco Li Calzi e Carlo Cottarelli;

17 marzo 2019 ore 11.00 Bellezza: tra matematica ed arti visive.

Vincenzo Barone e Costantino D’Orazio;

31 marzo 2019 ore 11.00 Libertà: tra matematica e poesia.

Umberto Bottazzini e Valerio Magrelli;

14 aprile 2019 ore 11.00 Armonia: tra matematica e musica

Franco Ghione e Mario Brunello;

19 maggio 2019 ore 11.00 Rigore: tra matematica e architettura

Paolo Zellini e Mario Cucinella