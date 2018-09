Dieci romanzi di paesaggio

Ci sono racconti che sembrano sprigionare dal luogo in cui sono ambientati, come se fosse la natura del posto a dar vita ai personaggi. I dieci romanzi italiani che vi presentiamo in questa selezione, diversissimi tra loro per collocazione geografica, per stile, per contenuto, hanno in comune lo stretto legame tra la trama e lo sfondo, un legame così stretto che non bisognerebbe neppure parlare di sfondo. La Milano di Alberto Rollo, la Bellano di Andrea Vitali, la Trieste di Mauro Covacich, l'Apennino emiliano di Sandro Campani, la Maremma di Matteo Caccia, la Roma di Matteo Nucci, il basso Lazio di Maria Rosaria Valentini, l'Abruzzo di Carmen Pellegrino, la costiera amalfitana di Umberto Cutolo, il Po di Simona Baldanzi sono altrettanti luoghi dell'anima a cui il mezzo letterario dà vita.