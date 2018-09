Dispersione scolastica

La dispersione scolastica è uno dei fenomeni più complessi e preoccupanti non solo del nostro paese ma anche sul piano europeo e mondiale. La dispersione non si identifica semplicemente con l’abbandono, ma può essere definita come un insieme di fattori che modificano il regolare svolgimento del percorso di studi di un ragazzo fino a determinarne un’uscita anticipata dal sistema scolastico.

L’indicatore che viene utilizzato per dar conto del fenomeno della dispersione in ambito europeo è quello degli "early school leavers", definito come la quota di giovani fra i 18 e i 24 anni che hanno conseguito un titolo di studio al massimo di scuola secondaria di primo grado e che non partecipano ad alcuna attività di educazione/formazione.