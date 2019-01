Emanuele Severino - All’alba dell’eternità. I primi 60 anni de «La struttura originaria -

A Brescia dal 2 al 3 marzo 2018 si è tenuto il Congresso Internazionale in onore della filosofia di Emanuele «All’alba dell’eternità. I primi 60 anni de "La struttura originaria”», organizzato dall'Associazione di Studi Emanuele Severino (ASES), in occasione della ricorrenza dei sessant’anni dalla pubblicazione della sua opera fondamentale "La struttura originaria”. Il congresso ha avuto il patrocinio tra gli altri del Senato della Repubblica, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell’Accademia dei Lincei, della Pontificia Universitas Lateranensis, dell’Università Cattolica, dell’Università degli Studi di Brescia, dell’Università Ca’ Foscari di Venezia e dell’Università Vita-Salute San Raffaele. Per questo motivo il convegno è stato intitolato “All’alba dell’eternità. I primi 60 anni de ‘La struttura originaria’“.

#RaiFilosofia ha realizzato uno speciale dedicato al grande filosofo italiano con le interviste ad alcuni dei principali filosofi intervenuti, tra cui Graham Priest, Biagio De Giovanni, Giulio Giorello, Vincenzo Vitiello, Hervé Cavallera, Luigi Vero Tarca, Giuseppe Barzaghi, Giulio Goggi, Ines Testoni, Vincenzo Milanesi, Massimo Donà.

Il programma di tutte le sessioni del Congresso all'indirizzo:

https://emanueleseverino.files.wordpress.com/2018/01/programma-congresso.pdf