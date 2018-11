Ernest Hemingway: lezione di stile

Ernest Hemingway è uno dei giganti del Novecento letterario. Il suo stile innovativo ha influenzato non solo la letteratura americana, ma la letteratura tout court. Il dipartimento di Lingue, letterature e culture straniere di Roma Tre ha dedicato due giornate di studio a questo scrittore. Per lo Speciale di Rai Letteratura abbiamo raccolto gli interventi dell’americanista e organizzatrice del convegno, Sara Antonelli; della scrittrice Jumpa Lahiri (come Hemingway Premio Pulitzer, come lui maestra del racconto, come lui molto influenzata e attratta dall’Italia e dalla lingua italiana) e del critico, editor e traduttore Luca Briasco.