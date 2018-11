Festival della Lettura ad Alta Voce 2018

Nella suggestiva cornice del Castello di Santa Severa si è svolta la 2^ edizione del Festival della Lettura ad Alta Voce, progetto di educazione alla lettura espressiva a cura del Cepell - Centro per il Libro e la Lettura e dalla Regione Lazio, con la collaborazione di LAZIOcrea, Mibact, Comune di Santa Marinella e Coopculture.

A condurre la sfida finale Armando Traverso, autore e conduttore di RadioKids, alla presenza dell'ex Assessore Lidia Ravera, con Flavia Cristiano Direttrice del Cepell - Centro per il Libro e la Lettura e e Romano Montroni, Presidente del Cepell.

Hanno partecipato al progetto quindici scuole provenienti dai cinque territori del Lazio, impegnate in un percorso di lavoro su testi di narrativa classica e contemporanea quali Pinocchio di Carlo Collodi, L'isola del tesoro di Robert Louis Stevenson e Il giovane Holden di J. D. Salinger. Nella giornata del Contest finale tenutosi il 18 maggio presso il Castello di Santa Severa, è stato assegnato dalla giuria lo scettro di “Lettori Reali” a una coppia di studenti per ciascun ordine scolastico.

Ecco i vincitori:

Per la primaria: IVC dell’I.C. Carmine, plesso Alceste Grandori, di Viterbo, lettori Lucia Pasquali e Giancarlo Cinti.

Per la secondaria di I grado: IIB dell’IC San Nilo, plesso Isidoro Croce di Grottaferrata (RM), lettori Aurora Laurenti e Giordano Spadafora.

Per la secondaria di II grado: VB del liceo scientifico Lorenzo Rocci di Passo Corese (RI), lettori Martino Bellesia e Roberto Liguori.

Il Laboratorio Teatrale Integrato Piero Gabrielli, diretto da Roberto Gandini, ha coordinato il percorso di formazione sulla lettura ad alta voce attraverso tre laboratori tenuti presso le scuole.