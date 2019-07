Festival Francescano 2016

Si è da poco svolto a Bologna (23-25 settembre 2016) il Festival Francescano, che per la sua 8^ edizione ha scelto come tema “il perdono”. Parola poco alla moda, tornata alla ribalta grazie alla scelta di Papa Francesco d’indire il Giubileo straordinario della Misericordia. La manifestazione si colloca in un 2016 che è ancor più straordinario per i francescani, poiché ricorrono l’ottavo centenario del Perdono di Assisi e i trent’anni dello Spirito di Assisi.

L'evento, organizzato dal Movimento Francescano dell’Emilia-Romagna, ha fatto suo il claim “Per forza o perdono”, di molteplici significati, nell’intenzione di attualizzare il messaggio del Santo Patrono d’Italia e di declinarlo grazie al contributo di una cinquantina di relatori e attraverso un centinaio di appuntamenti tra spettacoli, workshop e attività per i più piccoli.

Rai Cultura ha preso parte al festival e ha raccolto in questo Speciale diverse interviste ai protagonisti realizzate dall'organizzazione del Festival stesso.

Buona visione!