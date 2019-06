Festival lettura ad Alta voce

Leggere ad alta voce non è solo un’arte: è una pratica utile agli scrittori per comunicare il valore delle proprie pagine ad un lettore potenziale, o un modo per iniziare i più piccoli alla passione per la letteratura e per le storie, o ancora un canale per comunicare tra insegnanti e studenti.

Il Progetto di educazione alla lettura espressiva, promosso dalla Regione Lazio e dal Cepell, parte da questi presupposti, coinvolgendo diverse scuole del territorio del Lazio per insegnare agli scolari le tecniche per leggere ad alta voce.

I migliori tra i ragazzi che hanno partecipato al progetto si sfidano in questo contest finale: in palio per i vincitori dieci libri per stimolare la voglia di letteratura!