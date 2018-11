Genovesi e Lupo vincono il Premio Viareggio Rèpaci 2018

Alla sua 89esima edizione il premio Viareggio Rèpaci per la narrativa è stato vinto da Fabio Genovesi (Il mare dove non si tocca, Mondadori) e da Giuseppe Lupo (Gli anni del nostro incanto, Marsilio). La premiazione si è svolta a Viareggio sul Belvedere delle Maschere in Piazza Mazzini il 26 agosto. Nella terna fiinalista: Luigi Guarnieri (Forsennatamente Mr Foscolo, La nave di Teseo).

Per la poesia ha vinto Roberta Dapunt (Promemoria, Einaudi) su Guido Mazzoni (La pura superficie, Donzelli) e Giancarlo Pontiggia (Il moto delle cose, Mondadori).

Per la saggistica Guido Melis (La macchina imperfetta. Immagine e realtà dello stato fascista, Il Mulino) su Vittorio Lingiardi (Mindscapes. Psiche nel paesaggio, Raffaello Cortina Editore) e Luigi Sampietro (La passione per la letteratura, Aragno).

È stato inoltre assegnato il Premio Viareggio opera prima per la narrativa a Simone Somekh con Grandangolo (edizioni Giuntina). Premio internazionale Viareggio-Versilia a Giancarlo Caselli. Il Premio speciale Città di Viareggio a Giordano Bruno Guerri. Premio Viareggio del presidente a Nerio Nesi per il nuovo libro Le passioni degli Olivetti (edizioni Aragno).

Nello speciale di Rai Letteratura le nostre interviste ai tre finalisti per la narrativa e al Viareggio Opera prima, Simone Somekh.