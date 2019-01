Giornata della memoria - 27 Gennaio 2016

Il 27 gennaio 1945 le truppe dell'Armata Rossa liberarono il campo di concentramento di Auschwitz e in tale data si celebra dal 2005 la Giornata della Memoria.

Nel ricco Speciale di Rai Scuola si racconta il viaggio ad Auschwitz compiuto ogni anno dagli studenti in compagnia dei loro insegnanti, si dà spazio alle voci dei testimoni, si illustrano vari libri per ragazzi sulla Memoria e si spiega in che cosa consistettero le leggi razziali approvate in Italia nel 1938.