Giornata Internazionale della Pace

Il 30 novembre 1981 l’Assemblea Generale dell’ONU ha istituito la Giornata internazionale della pace. Oggi questa ricorrenza si celebra il 21 settembre. Nella Risoluzione, le Nazioni Unite invitano tutti i paesi a rispettare la cessazione delle ostilità e a commemorare la Giornata attraverso attività educative e di sensibilizzazione sul tema della pace. Lo Speciale di Rai Scuola, costituito da sei puntate del programma Il tempo e la storia, si offre come strumento per approfondire alcuni momenti storici fondamentali nel cammino per l’affermazione della pace nel mondo: La lunga storia delle Nazioni Unite; La pace fragile (1919-1945); L'Europa dei padri fondatori; La storia della Croce Rossa; Pacem in Terris; Assisi 1986-2011.