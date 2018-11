Giornata Mondiale dei Diritti dell`Infanzia e dell`Adolescenza: `Prendiamoci cura di me`

In occasione della Giornata Mondiale dei Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza, Rai Cultura ha realizzato uno speciale con interviste a professionisti che operano con minori e ragazzi in difficoltà nei servizi sociali, nelle scuole, nei servizi sanitari, nel Terzo settore e nel volontariato. L'occasione è stata il Convegno "Prendiamoci cura di me" che si è svolto il 9 e 10 novembre scorso, organizzato dal Centro Studi Erickson a Rimini, che ha visto la partecipazione di oltre 700 assistenti sociali, educatori, psicologi, insegnanti, avvocati e operatori della sanità. L'obiettivo: favorire la riflessione e lo scambio tra addetti ai lavori di enti ed istituzioni che operano per la tutela dei diritti e del benessere di bambini e adolescenti.

Nelle interviste, i racconti, le esperienze e i punti di vista di: Valentina Calcaterra, assistente sociale e ricercatrice sui ragazzi sotto tutela; Clelia Bartoli, ricercatrice e docente di Diritti Umani all’università di Palermo, e soprattutto ideatrice di Polipolis, sperimentazione educativa dedicata proprio ai ragazzi stranieri non accompagnati; Don Gino Rigoldi, fondatore della “Comunità Nuova Onlus” e cappellano dell’Istituto penale per minori Beccaria di Milano; Elena Cabiati, ricercatrice in Social Work e assistente sociale; Lorenzo Camoletto, formatore all'Università della Strada (Gruppo Abele); Ivo Lizzola, docente di Pedagogia sociale e della marginalità all'Università di Bergamo; Marco Cappuccino di Save the Children; Simona Ardesi, professore di diritto privato e della famiglia presso l’Università Cattolica di Brescia e mediatore penale minorile e Stefano Benzoni, neuropsichiatra infantile e psicoterapeuta dell'Ospedale Maggiore Policlinico di Milano.

Per tutte le informazioni sull'evento e per conoscere il programma completo: https://eventi.erickson.it/convegno-minori/Home oppure Facebook: https://www.facebook.com/EdizioniErickson/