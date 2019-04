Giornata mondiale del libro e del diritto d`autore

Il 23 aprile è la Giornata mondiale del libro e del diritto d'autore: in tale data ha inizio anche la nona edizione del Maggio dei Libri, la campagna nazionale di promozione della lettura attesa da migliaia di amanti dei libri, che proseguirà fino 31 maggio. In previsione di questi appuntamenti, il 16 aprile 2019 presso l'Aula dei Gruppi Parlamentari presso la Camera dei Deputati a Palazzo Montecitorio, si è svolto l'evento Io leggo con te, che ha visto coinvolti ben 270 studenti provenienti da alcune scuole superiori di Roma e dintorni. In questo autorevole contesto, gli studenti e le studentesse, hanno potuto ascoltare la testimonianza dello scrittore Marco Missiroli, che li ha resi partecipi di un episodio della sua infanzia per sottolineare il valore della lettura come esperienza sia individuale sia condivisa. A chiusura dell'evento l'appassionata interpretazione dell’attore Luigi Lo Cascio, che ha dato voce al racconto Preparare un fuoco, dello scrittore statunitense Jack London.

Rai Scuola, media partner dell'evento, vi propone in questo speciale un servizio dedicato all'evento, e le versioni integrali dell'intervento di Missiroli e di Lo Cascio.