Giosué Carducci

Giosuè Carducci nasce a Valdicastello, nei pressi di Lucca nel 1835 (morirà a Bologna nel 1907). Sommo poeta, autore di opere quali Odi barbare e le Rime nuove, si dedica dapprima all’insegnamento, per seguire, più tardi, il forte il richiamo per la politica, che va di pari passo con la sua ricerca poetica. Mazziniano da un lato e classicista dall’altro, si oppone al tardo romanticismo della sua epoca. Ma la fede repubblicana va via via affievolendosi, fino a diventare, nel 1878, con l’Ode alla regina d’Italia, poeta ufficiale di Casa Savoia. Nel 1906, un anno prima della sua morte, gli viene assegnato il Premio Nobel, fu il primo scrittore italiano della storia al quale è stata conferita questa prestigiosa onoreficenza.