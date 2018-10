Giuseppe Tomasi di Lampedusa

Giuseppe Tomasi di Lampedusa nasce a Palermo il 23 dicembre 1896, unico figlio maschio di Giulio Maria Tomasi e Beatrice Mastrogiovanni Tasca di Cutò. Alla morte del padre eredita i titoli di Duca di Palma, Principe di Lampedusa, Barone della Torretta e Grande di Spagna.