HangarBicocca: arte contemporanea per bambini e ragazzi

Pirelli HangarBicocca, fondazione no profit inaugurata a Milano nel 2004, nasce con la riconversione di uno stabilimento industriale, dell’ampiezza di circa 15.000 metri quadrati, in un grande laboratorio e spazio espositivo dedicato alla produzione e promozione di arte contemporanea, il cui ingresso al pubblico è totalmente gratuito.



In questo speciale, Rai Scuola ha seguito uno dei tanti percorsi creativi curati e organizzati presso Pirelli HangarBicocca per avvicinare i bambini e i ragazzi al mondo dell’arte contemporanea, attraverso visite guidate e laboratori che stimolino la curiosità e il coinvolgimento di giovani e giovanissimi verso i tanti aspetti affascinanti della dimensione artistica e dei percorsi concettuali degli artisti stessi.



La mostra visitata dai ragazzi in questo percorso creativo, alla quale sono stati ispirate diverse attività laboratoriali, è dedicata a Lucio Fontana (1899 –1968), primo artista a permettere ai visitatori di "entrare" in un’opera d’arte. L’esposizione si intitola “Ambienti” ed è visitabile fino al 18 febbraio 2018.