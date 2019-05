I Dialoghi di Trani

Dal 20 al 25 settembre 2016 - a Trani, Bisceglie e Corato – si è svolto il consueto appuntamento con i “Dialoghi di Trani”. Tema portante: la condivisione, vista nell'ottica di un miglioramento delle nostre condizioni di esseri umani in un momento di profonda crisi, tanto economica, quanto culturale.

In sei giorni i Dialoghi hanno ospitato incontri, presentazioni di libri e spettacoli in grado di creare sinergie tra diversi ambiti culturali: dalla filosofia all'arte, dalla tecnologia alla scienza, dalla letteratura alla politica. Tutti accomunati dalla ricerca di una rinnovata idea di giustizia ed equità.

Rai Scuola propone una scelta di alcuni degli incontri svoltisi durante i Dialoghi che, ricordiamo, sono promossi dall'associazione culturale senza scopo di lucro “La Maria del porto”, con l'adesione del Presidente della Repubblica e Sua Medaglia di Rappresentanza.

http://www.idialoghiditrani.com/