I termini della Rete

Questi brevi video vogliono essere una piccola guida all’uso responsabile e corretto di Internet dal momento che è diventato il luogo dove i nostri figli trascorrono la maggior parte delle loro giornate. I teen-ager riconosceranno un loro beniamino, l’attore Mirko Trovato, classe 1999, che deve il suo successo al ruolo di Davide nella fiction di Rai Uno “Braccialetti Rossi”. Mirko introdurrà ciascun termine con il racconto di una sua esperienza personale.

Il parere della psicologa è affidato a Lucia Chiappinelli, del Dipartimento di Salute mentale della Asl Roma1 mentre per l’aspetto giuridico parla Anna Maria Giannini, docente di Psicologia Giuridica e Forense all’università La Sapienza di Roma. Infine, Cristina Bonucchi, Psicologa della Polizia di Stato-Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni, spiega le conseguenze penali di comportamenti illegali nei quali si può inciampare, anche inconsapevolmente, navigando in siti con contenuti non adatti ai minori.

Questi sono i “termini della Rete” da cui gli esperti ci mettono in guardia: Hater, Fake, Grooming, Sexting e Challenge.

Il filmato si chiude con un ultimo, importante monito: la Rete non dimentica e innesca un meccanismo di non ritorno. Occorre quindi difendere, con precisi accorgimenti, la propria reputazione virtuale. Nel contempo, proprio perché “non dimentica”, dà la possibilità alle Forze dell’ordine di intervenire per fermare chi agisce per danneggiare. Perciò, se siete vittima di qualche forma di sopruso, di prepotenza o di aggressione in rete, “chiedete aiuto”, suggeriscono gli esperti. E’ fondamentale saperlo per rivendicare il "diritto all'oblio". Vediamo perché.