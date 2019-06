Il cuore della Scienza

Il 10 novembre si è svolto il convegno "Il cuore della scienza: le storie degli scienziati che scelgono l'Italia", nella Sala Zuccari del Senato e promosso dalla Giovanni Armenise Harvard Foundation, la quale ogni anno assegna il Career Development Award, che porta in Italia, dall'estero, eccellenti giovani ricercatrici e ricercatori, nel momento di transizione da post-doctoral fellow a ricercatore indipendente. Il CDA, è assegnato attraverso un processo di selezione a diversi livelli effettuato da comitati costituiti da scienziati di rilevanza internazionale. In questo modo vengono assegnati 200mila USD all'anno, per un periodo da tre a cinque anni, che possono utilizzare con ampia discrezionalità. Questo rende effettivamente possibile il lancio di nuovi e indipendenti laboratori di ricerca presso i più eccellenti Istituti Scientifici in Italia.