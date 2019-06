In Vitro: progetto sperimentale di promozione alla lettura

Promuovere la lettura tra i bambini da zero a sei anni: è l’obiettivo del Protocollo d’intesa - Programma 0-6, sostenuto dai Ministri dei Beni Culturali, della Salute e dell’Istruzione, e raccontato da Rai Cultura con una speciale programmazione televisiva e sul web.

Il modello di riferimento sarà il progetto sperimentale In vitro che è giunto alla sua felice conclusione dopo tre anni d’intensa attività di promozione della lettura per la fascia d’età 0-14.

In Vitro è un progetto di promozione della lettura ideato e finanziato dal Centro per il libro e attuato insieme ad Enti Locali ed associazioni dei bibliotecari, degli editori e dei librai, con la collaborazione aperta ad esponenti del mondo della cultura, dell’informazione e dello spettacolo interessati a promuovere la lettura dei libri.

L'8 giugno si è tenuta a Roma la conferenza stampa di presentazione.

Sono intervenuti:

Lidia Cangemi – Dirigente scolastico Istituto Regina Margherita

Romano Montroni – Presidente del Centro per il libro e la lettura

Beatrice Lorenzin – Ministro della Salute

Stefania Giannini- Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dario Franceschini – Ministro dei Beni Culturali e delle Attività Culturali e del Turismo

Durante la conferenza di presentazione sono stati proiettati due spot realizzati dalla Direzione Creativa della Rai – Radio Televisione Italiana.

L’obiettivo di avvicinare i bambini e i loro genitori alla lettura prende vita con disegni e musiche sottolineati da due filastrocche, diverse come le storie presentate.

La comunicazione è tesa a far comprendere ai bambini l’idea che leggere sia come un gioco prezioso che permette di crescere nel modo giusto, arricchendosi di esperienze e conoscenze. Tratti semplici e divertenti, colori allegri come i volti dei protagonisti delle due storie, spiegano come si diventa grandi, un libro dopo l’altro.

