Innovitalia.net è un progetto promosso dal Ministero degli Affari Esteri (MAE) e dal Ministero dell’Istruzione, Università e della Ricerca (MIUR) rivolto a ricercatori e scienziati italiani residenti all’estero, ricercatori in Italia con cicli di mobilità all’estero e ricercatori in Italia o all’estero (anche stranieri) interessati a partecipare ad uno spazio di aggregazione sulla ricerca legata al Paese, ma svincolato da confini geografici. Si tratta essenzialmente di una piattaforma multimediale che intende costituire uno spazio di interazione per ricercatori e scienziati, i quali possono dialogare sia tra di loro che con le istituzioni e le imprese intorno ad aree tematiche, linee e documenti della ricerca, eventi e attività di rilievo. Innovitalia.net offre infatti la possibilità di: scambiare informazioni, esperienze ed eccellenze; confrontarsi sulla creazione di opportunità di ricerca e professionali in sinergia con le iniziative di ricerca legate all'Italia; fruire di informazioni istituzionali sulle opportunità sia di reclutamento e finanziamento per la ricerca che di interazione tra il settore della ricerca e quello dell’imprenditoria innovativa in Italia e all’estero.