Italia: terra di emigranti

Oggi il nostro paese si trova a fronteggiare le ondate migratorie di coloro che fuggono la guerra e la miseria dei loro paesi e cercano riparo e fortuna in Italia. Ma non dobbiamo dimenticare che anche la nostra è una storia di emigranti. L’emigrazione italiana ha avuto varie fasi, a seconda dell’evoluzione demografica, economica e sociale del paese. Da un lato la grande migrazione di fine Ottocento in prevalenza verso gli Stati Uniti, dall’altro quella del dopoguerra, in prevalenza interna, legata all’esodo dalle campagne alle città e allo sviluppo industriale delle ragioni settentrionali. Questi filmati ricompongono queste diverse esperienze, riportandoci testimonianze e immagini di una pagina fondamentale della storia italiana.