Joseph Conrad

Joseph Conrad, di cui ricorrono quest'anno i 160 anni dalla nascita (avvenuta il 3 dicembre 1857) nacque polacco, con il nome di Józef Teodor Nałęcz Konrad Korzeniowski, e scrisse i suoi capolavori in inglese. Navigò per vent’anni e sul mare ambientò la maggior parte dei suoi romanzi. Tra i suoi temi forti: la solitudine, il tradimento, l’inganno, l’autoillusione, i casi di coscienza. Vi presentiamo in questo Speciale un breve profilo biografico dell’autore, una ricostruzione della sua poetica a partire dai libri principali e l’opinione di tre critici che si sono interrogati sull’opera conradiana: Dacia Maraini, Eraldo Affinati e Richard Ambrosini.