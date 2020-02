La Notte del Liceo Classico 2020

Anche quest'anno, in media partnership con Rai Scuola e Rai Cultura e approvata ufficialmente dal Ministero dell'Istruzione, riparte una delle proposte più originali pensata per il mondo della scuola: la Notte Nazionale del Liceo Classico, che torna con la sua sesta edizione che si svolge in contemporanea in oltre 430 istituti in tutta Italia.

Nello speciale due filmati realizzati al Liceo Aristofane di Roma la notte del 17 gennaio 2020. Le nostre interviste ai ragazzi e all'ideatore della manifestazione, professor Rocco Schembra.