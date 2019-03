La violenza in un click: adolescenti e rischi della rete

I rischi della rete e il cyberbullismo, sono stati al centro del convegno che si è svolto a Roma, presso la Sala del Commendatore della ASL Rm 1, un'occasione di riflessione sui rischi più emergenti legati all'adolescenza e allo sviluppo del web di cui non bisogna smettere di parlare.

L'occasione è stata anche da cornice alla presentazione del libro “La violenza in un clic – Itinerari di prevenzione del cyberbullismo fra adolescenti”, curato dal Prefetto Roberto Sgalla, Direttore Centrale per i Reparti Speciali della Polizia di Stato, e da Annamaria Giannini, Prof.ssa di Psicologia Generale e Psicologia Giuridica e Forense e Direttore Osservatorio Legalità e Sicurezza “Sapienza” Università di Roma. Il testo costituisce uno strumento prezioso per gli adulti per comprendere e affrontare in modo appropriato i comportamenti degli adolescenti e contiene in allegato anche le linee guida Safe Web della Polizia di Stato per la protezione degli studenti in rete.

Rai Cultura ha raccolto per voi le voci dei protagonisti, raccontando, ognuno per il proprio ambito, il contributo per combattere il cyberbullismo.