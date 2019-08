Lo speciale di Rai Filosofia. Alan Turing

Alan Turing: geniale, rivoluzionario, un talento scientifico che sbocciò giovanissimo e che trovò la sua strada nella logica e nella matematica. In questo speciale RAI Filosofia vuole ricordarlo attraverso un'intervista a Teresa Numerico - autrice, tra le altre cose, di Turing e l'intelligenza delle macchine - che ci descrive il percorso di formazione di Alan Turing, la sua collaborazione con il governo durante la II Guerra Mondiale (collaborazione tenuta nel più grande segreto, tanto da impedirgli di pubblicare alcune sue soluzioni e invenzioni), la struttura teorica e l'importanza della famigerata Macchina di Turing (che costituì l'anello mancante tra la logica formale e l'informatica) e infine il destino amaro di uno dei più grandi scienziati del Novecento. Accanto all'intervista, una puntata di MediaMente che rende in modo visivo come funziona la Macchina di Turing. Infine un'intervista a Cristiano Castelfranchi sul test di Turing, test ideato per determinare se una macchina pensa o meno.