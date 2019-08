Lo speciale di Rai Filosofia. Amico/Nemico

Qual è l'essenza della relazione dialettica amico/nemico? Come si è connotata nel pensiero filosofico? In che modo è una relazione di tipo politico? Prendendo spunto dalla puntata di "Zettel. Filosofia in movimento", questo speciale di Rai Filosofia esplora le due categorie "amico" e "nemico" partendo dalla riflessione di Aristotele sull'amicizia nell'Etica Nicomachea, per poi portare avanti il discorso dal punto di vista sociale e antropologico, fino ad arrivare alla creazione del "nemico assoluto" che sembra caratterizzare la geopolitica dopo l'11 settembre.