Lo speciale di Rai Filosofia. Dio.

L'esistenza o la non esistenza della divinità; i modi in cui questa divinità si rivela e si manifesta; il suo ruolo nella creazione e nel destino degli uomini; la necessità, per l'uomo, di dare senso alla propria vita attraverso l'esistenza di un dio: sono i quesiti fondamentali riguardanti Dio che lo speciale di Rai Filosofia vuole affrontare.

Dalla puntata di" Zettel. Filosofia in movimento", che dà il via al nostro discorso e che analizza le riflessioni su Dio nella storia del pensiero, il percorso di Rai Filosofia si snoda attraverso tre libri ("L'eternità stanca" di Errico Buonanno, "Cyberteologia" di Antonio Spadaro e infine "Laicità e filosofia", a cura di Gianluca Miligi e Gianni Perazzoli) e contributi storici presi dalle Teche Rai, che ripropongono il pensiero dei più grandi filosofi sul tema.