Lo speciale di Rai Filosofia. Economia

La crisi ci ha messi drammaticamente messi di fronte agli effetti di politiche e pratiche economiche che prima ci erano ignote. Vocaboli tecnici sono entrati a far parte della nostra quotidianità in maniera perentoria. Ma come funziona l'economia? Qual è la storia del pensiero economico? In che modo si è sviluppato o è stato pervertito? Questo speciale di Rai Filosofia parte da un puntata di "Zettel. Filosofia in movimento" per ripercorrere le tappe fondamentali dell'economia occidentale e cercare di comprendere qualcosa della situazione attuale. Con, in più, contributi originali e interviste d'archivio.