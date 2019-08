Lo speciale di Rai Filosofia. Gender.

In cosa consiste il genere sessuale? I cosiddetti gender studies si sono concentrati sulla costruzione storica dei generi, che in tal modo si differenziano drammaticamente dalla semplice differenza biologica tra maschile e femminile. Il genere va oltre la corporeità perché indaga le rappresentazioni sociali della femminilità e della mascolinità, coinvolgendo ruoli, comportamenti, modi di apparire e opportunità differenti. Rai Filosofia propone uno speciale sul gender, focalizzandosi in particolare sul versante femminile, con contributi originali e interviste d'archivio.