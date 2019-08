Lo speciale di Rai Filosofia. Il dolore

Che cos'è il dolore? E' qualcosa che possiamo relegare a un ambito esclusivamente privato o la sua valenza va al di là dell'emozione e dell'esperienza personale? Possiamo individuare nel dolore uno strumento di conoscenza? E' la conoscenza raggiungibile senza un minimo di dolore, inteso come quella conflittualità, quella messa in crisi che ci consente di raggiungere nuovi orizzonti di pensiero? Sono alcuni dei quesiti posti dalla trasmissione "Zettel. Filosofia in movimento" e qui ripresi dallo speciale di Rai Filosofia.