Lo speciale di Rai Filosofia. Il Nuovo Realismo

Una corrente filosofica che, in contrasto con alcune istanze del Postmodernismo, vuole portare a nuova vita concetti come realtà o verità: è il Nuovo Realismo. In cosa consiste la realtà? E la verità? Come stabilire il loro statuto, la loro ricerca, la loro posizione? Quali gli ambiti di applicazione in cui, oggi, questi due concetti chiave della storia del pensiero possono e devono essere recuperati? Variegate sono le risposte, ma vertono sempre su quel "qualcosa" che esiste e che bisogna raggiungere, e che non è esclusivamente frutto di un'interpretazione.