Lo speciale di Rai Filosofia. Il sogno.

Dall'intervento degli dei alla spiegazione psicanalitica, il sogno ha costituito sempre un'incognita perturbante, un ingresso non cosciente, non premeditato e non controllabile all'interno della nostra mente. Questo speciale di Rai Filosofia vuole indagare la riflessione intorno al sogno partendo dalla puntata di "Zettel. Filosofia in movimento" ad esso dedicato. E arricchendola con altri contributi che ne presentano le varie interpretazioni, fino ad arrivare a un libro che indaga l'incontro col doppio, forse una delle componenti più profonde della nostra attività onirica.