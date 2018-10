Lo speciale di Rai Filosofia. Il tempo.

Che cos'è il tempo? La risposta sembra ovvia. Ma lo è veramente? il tempo è qualcosa di enigmatico, ce ne serviamo sempre e non ci pensiamo mai, tranne

quando ci sembra troppo poco (fretta) o troppo (noia). Ma davvero il tempo è qualcosa di interno? O è qualcosa di esterno. E' lineare? E' circolare? Nella puntata di Zettel dedicata al tempo Maurizio Ferraris pone tutte queste domande e cerca delle risposte con l'aiuto dei testi di Sant'Agostino, con il dialogo con Maurizio De Caro, con gli esperimenti. Achille Varzi espone la sua posizione da New York e Mario De Caro all'interno dell'aula, con l'ausilio di immagini e fotografie, analizza il ulteriormente le diverse forme di tempo. Ma la conclusione riporta una domanda: dove finisce il presente, si chiede Wittgenstein, quando è passato?

Lo speciale di Rai Filosofia dedicato al tempo è arricchito anche da altri contributi: dal libro di Emiliano Morreale "L'invenzione della nostalgia" - che analizza la nascita della nostalgia, la sua direzione verso il passato, il suo utilizzo nello spettacolo e nei mass media, la diversa concezione del tempo da essa implicata - all'analisi dello scandirsi del tempo nelle serie televisive che contraddistingue il contributo di Simone Regazzoni.

In più non poteva mancare la scienza, tramite le parole di Carlo Rovelli e Amedeo Balbi: il tempo esiste o no, secondo la fisica? Quanti tempi diversi si possono dare? E quale direzione possono assumere?

Per finire una puntata di Nautilus dedicata al tempo e al labirinto in compagnia di Roberto Andò.