Più libri più liberi: edizione 2018 nella Nuvola

Dal 5 al 9 dicembre 2018 si è tenuta Roma la Fiera Nazionale della Piccola e Media Editoria Più libri più liberi, l’evento editoriale più importante della Capitale dedicato esclusivamente ai piccoli e medi editori italiani.

Promossa e organizzata dall’Associazione Italiana Editori (AIE), con il sostegno del Centro per il libro e la lettura, del Ministero dei beni e delle attività culturali, della Regione Lazio, di Roma Capitale, della Camera di Commercio di Roma e di ICE-Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, con il contributo di SIAE - Società Italiana degli Autori ed Editori e di BNL Gruppo BNP Paribas, la Fiera si è tenuta per il secondo anno consecutivo nella Nuvola dell’Eur.

Nei cinque giorni della Fiera che ha visto più di 650 appuntamenti e 545 espositori, si sono moltiplicate le opportunità per incontrare grandi autori italiani e internazionali, assistere a convegni, dibattiti, mostre o performance musicali sul tema scelto per quest'edizione: Per un nuovo umanesimo. Una risposta agli egoismi del nostro tempo.

Rai Letteratura ha seguito la Fiera con uno speciale che dà spazio a numerose novità editoriali.